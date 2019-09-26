Son Dakika Haberleri: KYB'nin iki resmi televizyonu yayın hayatına son verdi
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KYB'nin iki resmi televizyonu yayın hayatına son verdi

3 dakika önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ikinci parti konumundaki Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) iki resmi televizyonu yayın hayatına son verdi.

KYB'nin iki resmi televizyonu yayın hayatına son verdi, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ikinci parti konumundaki Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) iki resmi televizyonu yayın hayatına son verdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, dün gece son yayını yapan KYB'nin resmi yayın organı olan Süleymaniye merkezli "Kurdsat" ile "Kurdsat News" televizyonlarının yanı sıra yine KYB'ye ait iki radyo kanalı ile bir internet sitesi çalışmalarını noktalandı.

Dün son kez yayın yapan kanalların kapanma nedeninin maddi sıkıntılar olduğu belirtiliyor.

"Kurdsat" televizyonu 2000 yılında eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin eşi ve KYB'nin Politbüro Üyesi Hero İbrahim tarafından kurulmuştu.

Goran Hareketi'ne ait KNN televizyonu bu akşam son yayınını yapacak

Öte Yandan IKBY'de 3'üncü parti konumundaki Goran (Değişim) Hareketi'nin resmi yayın organı olan Süleymaniye merkezli KNN televizyonu da bu akşam son yayınını yapacak.

KNN'den yapılan açıklamada kanalın bugün yerel saatle 20.00'de yayın hayatına son vereceği belirtildi.

Açıklamada, kanalın neden kapanacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi kaydedilmedi.

KNN televizyonu, 2009'da eski Goran Hareketi lideri Novşirvan Mustafa tarafından kurulmuştu.

Irak Bölgesel Yönetimi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:00 Kaynak: AA
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