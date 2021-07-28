Usta rejisör Murat Atak'ın yönettiği oyunun ilk gösterimi Eskişehir'in Han ilçesinde bulunan Yazılıkaya Midas Anıtı önünde 10 Temmuzda sahnelenmişti.
Şehir Tiyatroları sanatçısı Burcu Tutkun Turan'ın rol aldığı "Kybele" adlı oyun Eskişehir Senfoni Orkestrası sanatçıları eşliğinde 31 Temmuz Cumartesi akşam saat 21.00'de Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde bulunan amfi tiyatroda ücretsiz olarak seyirci ile buluşacak.
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Son Dakika › Güncel › 'Kybele' adlı oyun 31 Temmuz akşamı Eskişehirli sanatseverler ile buluşacak - Son Dakika