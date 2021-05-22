Kybele ana vatanında görücüye çıkmak için gün sayıyor - Son Dakika

Kybele ana vatanında görücüye çıkmak için gün sayıyor

22.05.2021 14:18

Kybele ana vatanında görücüye çıkmak için gün sayıyor Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi olacak müze inşaatında sona yaklaşıldı Vali Çiçek: "Müzemiz bittiğinde tarihi 9 bin yıl öncesine giden kentimizin eserlerini sergileyebileceğiz" Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, bittiğinde Türkiye'nin...

Kybele ana vatanında görücüye çıkmak için gün sayıyor

Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi olacak müze inşaatında sona yaklaşıldı

Vali Çiçek: "Müzemiz bittiğinde tarihi 9 bin yıl öncesine giden kentimizin eserlerini sergileyebileceğiz"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, bittiğinde Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi olacak olan Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi inşaatının hızla devam ettiğini kaydederek, "Müzemiz bittiğinde tarihi 9 bin yıl öncesine giden kentimizin eserlerini sergileyeceğimiz gibi aynı zamanda ana vatanı Afyonkarahisar olan Kybele heykelimizi de burada sergileyeceğiz" dedi.

Afyonkarahisar'da yapılmaya başlanan ve 2022 yılında tamamlanması hedeflenen yeni müze inşaatında çalışmalar devam ediyor. Kentte termal turizm bölgesi içerisinde kendine özgü mimarisiyle uluslararası nitelikteki müzelerde aranan gerekli bütün üniteleri içerisinde bulunduran yeni müze inşaatı, tamamlandığında sürekli ziyaret edilebilecek ve Türkiye'de ilk olarak en son teknolojiyle donatılacak. Müze 25 bin metrekare inşaat alanına sahip müze 3 kat ve 5 bloktan oluşuyor. Toplam da 55 bin 198 metrekare alan üzerine kurulan müze tamamlandığında Türkiye'nin ikinci büyük müzesi olacak. Yeni Müze Kompleksi'nin tamamlanmasıyla ülkemizin en fazla tarihi eser barındıran ilk 5 müzesinden biri olan mevcut Arkeoloji Müzesi'ndeki fiziki koşulların yetersizliği yüzünden sergilenemeyen eserler de sergilenerek ilimizin kültürel değerlerine katkıda bulunulacak.

Müzenin kentin yeni simgesi olması bekleniyor

Müzenin tamamlanması ile birlikte şu anda İstanbul'a getirilen, tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü olduğuna inanılan Kybele heykeli de, yaklaşık 60 yıl sonra doğduğu topraklar yani ana vatanı olan Afyonkarahisar'a geri dönecek ve bu müzede sergilenecek. Yeni müzenin Afyonkarahisar'a özellikle tanıtım noktasında büyük katkılar sağlaması beklenen müze kentin simgelerinden biri olması bekleniyor.

"İnşaat çok hızlı ilerliyor"

Devam eden müze inşaatı ile ilgili İhlas Haber Ajansı'nı açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, bitirildiğinde Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi olacak inşaatta çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti. Vali Çiçek, "Afyonkarahisar müzesi hem konum itibariyle hem de büyüklük ve görsel güzelliği açısından bitmesini dört gözle beklediğimiz ayrı bir turizme kültürel hayata tarihsel hayatımıza ayrı bir renk katacaktır. Sadece Afyonkarahisar'ın değil ülkemiz içinde çok önemli eserlerin olacağı bir merkez haline gelecektir. Bunun ihalesi yapıldı, çok kısa süre bir süre sonra önümüzdeki sene bu zamanlarda biz müzeyi açacağımızı ümit ediyoruz. İnşaat çok hızlı ilerliyor. Şuan inşaatın içerisinde 300- 400 kişi belki aynı anda çalışma içerisinde" dedi.

"Müzemizin bitmesini dört gözle bekliyoruz"

Vali Çiçek, açıklamasında müzenin içerisinde hem arkeolojik eserlerin hem Afyonkarahisar'a özgü bölümler olacağını belirtti. Türkiye'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büyük çabalarıyla ülkemize getiren Kybele heykelinin de ana vatanını olan Afyonkarahisar'da yeni müze sayesinde sergilenebileceğini ifade eden Vali Çiçek, "Müzemizin bitmesini dört gözle bekliyoruz. İnşaatın bitmesi için sabırsızlanıyoruz özellikle Kybele heykelimizi orada sunmak için. Tarihsel anlamda zengin olduğumuz gibi aynı zamanda arkeolojik olarak da zengin bir kent olduğumuz biliniyor. Öyle zengin bir kentiz ki tarihsel anlamda geçmişimiz 8 -9 bin yıl öncesine gidiyor. Bu yüzden elimizde çok sayıda eser var. Müze bittiğinde Türkiye'deki en büyük 2. müze olacak. Bu anlamda da yurt genelinde ilk 3'te olacağız inşallah. Biz dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

Kybele ana vatanında görücüye çıkmak için gün sayıyor
Kybele ana vatanında görücüye çıkmak için gün sayıyor
Kybele ana vatanında görücüye çıkmak için gün sayıyor
Kybele ana vatanında görücüye çıkmak için gün sayıyor

Gökmen Çiçek, Karahisar, Türkiye, Kybele, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kybele ana vatanında görücüye çıkmak için gün sayıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim Husumetli aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı Husumetli aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Amine Gülşe ve Mesut Özil'in kollarındaki saatleri servet değerinde! Tamı tamına 10 milyon lira Amine Gülşe ve Mesut Özil'in kollarındaki saatleri servet değerinde! Tamı tamına 10 milyon lira         
13:50
Genç kadın dakikalarca dayak yedi, çevredekiler müdahale etmek yerine kayda girdi Genç kadın dakikalarca dayak yedi, çevredekiler müdahale etmek yerine kayda girdi         
13:26
Kocasının amcasıyla kaçan kadın Kocasının amcasıyla kaçan kadın "Onunla evlenmek istiyorum" dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi         
12:30
Oyuncu Akın Akınözü, SMA hastası bebek için dizi çekiminde giydiği takım elbisesini bağışladı Oyuncu Akın Akınözü, SMA hastası bebek için dizi çekiminde giydiği takım elbisesini bağışladı         
12:17
Yaralı halde bulunan sincap, kendisini iyileştiren vatandaşın kasasının yanına kimseyi yaklaştırmıyor Yaralı halde bulunan sincap, kendisini iyileştiren vatandaşın kasasının yanına kimseyi yaklaştırmıyor         
11:52
Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak         
11:24
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak         
10:50
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Akşener'in ziyareti sırasında korumalar tarafından darbedilen esnaf o anları anlattı Akşener'in ziyareti sırasında korumalar tarafından darbedilen esnaf o anları anlattı         
10:20
Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait         
10:19
Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi         
09:58
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
09:31
Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak         
08:35
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 14:24:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kybele ana vatanında görücüye çıkmak için gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement