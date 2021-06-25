"Kybele" Tarih Boyunca Bu Coğrafyada Varolmuş Kadınları Sahneye Taşıyor - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının Temmuz ayında seyirci ile buluşturacağı "Kybele" adlı oyun ilk çağlardan bu güne Anadolu'da yaşayan kadınlara bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Çalışmalarına Haziran ayında başlanan ve provaları aralıksız sürdürülen "Kybele" adlı oyun Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının ortak projesi olarak açık alanlarda seyirci ile buluşacak. Güngör Dilmen'in "Ben Anadolu" adlı eserinden yola çıkılarak uyarlanan oyunda, Anadolu kültürünün en önemli tanrıçası olan Kybele başta olmak üzere, Antik çağlardan günümüze yakın coğrafyada adı geçen Artemis, Niobe, Andromahe, Teodora'nın da aralarında bulunduğu tarihi isimleri sahneye taşıyor.

Usta rejisör Murat Atak'ın yönettiği oyun, tarihimizden kadın karakterleri ve Fikriye Hanım, Afife Jale, Muazzez İlmiye Çığ, Türkan Saylan, Bahriye Üçok gibi birçok Cumhuriyet kadınını anarak, saygı duruşunda bulunuyor.

Şehir Tiyatroları sanatçısı Burcu Tutkun Turan'ın rol aldığı "Kybele" adlı oyun Eskişehir Senfoni Orkestrası sanatçıları eşliğinde Temmuz ayı içinde Eskişehir ve civarında halka açık alanlarda sahnelenerek seyirci ile buluşacak.