Polis emeklileri, Antalya Emniyet Müdürü Ulucan'ı ziyaret etti

KYÇ Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nden yapılan açıklamada, Ulucan'ın Antalya'da göreve başladığı günden bu yana çalışan ve emekli polisler yararına çalışmalar yaptığı kaydedildi.

KYÇ Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği ve 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği üyeleri Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

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