KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü - Son Dakika
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KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen KYK binasında gece ışıklarla yazılan Emet yazısı, vatandaşlar tarafından fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaşıldı.

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen KYK binasında gece ışıklarla yazılan Emet yazısı, vatandaşlar tarafından fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaşıldı.


Emet ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen KYK binası Mütahidi Vahit Menekşe ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Gencan'ın kısa bir süre için, yeni yapılan KYK binasında ışıklarla Emet yazısını yazması ve bu muhteşem manzaranın vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla fotoğraflarının çelikip sosyal medyada paylaşılması büyük beğeni topladı.


Emet ilçesine KYK binasını kazandıran herkese çok teşkkür ettiğini belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Gencan, "Yapımında son aşamaya gelinen binamızda böyle bir görseli kısa bir süre Mütahit arkadaşımızla birlikte yapmaya karar verdik. Önce işıklarla T.C yazdık daha sonra Emet yazısını yazdık. Bu görsel sunum çok beğeni topladı" diye konuştu. - KÜTAHYA

Cumhuriyet Mahallesi, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:03 Kaynak: İHA
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