Kyk Borçlarında Faizin Silinmesini Önermiş Olduklarını Hatırlatan Akşener'den Hükümete: "Bu Çocuklar Yan Gelip Yatmak İstemiyor. İş İstiyor İş"

Haber: MAHİR BAĞIŞ- Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun Yağlıdere'de; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK ödemelerinin faizlerinin silinmesine ilişkin açıklamasını anımsatarak; "KYK borçlarının faizlerinin silinmesini yerine getirdiler. Biz bir şey daha öneriyoruz. Bu çocukların iş bulamama gibi bir problemleri var. Bu çocukların iş bulmasını sağlamalıyız. Üniversite mezunu kredi almış çocuklarımızdan bahsediyorum. Onun için istihdam yaratmalıyız. Bu çocukların ana parayı ödeyebilmesi için de çalışması lazım. Bu çocuklar yan gelip yatmak istemiyor. İş istiyor iş" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yurttaşlara seslendi. Akşener şunları söyledi:

"Sen okulunu bitirdin KPSS'ye girdin. Sen değilsen senin büyüklerin aynısını yaşadı. 92 puan aldı atanamadı ama ayısı olan, dayısı olan 58 puanla atandı, ballı maaşların üzerine kondu. Bunun adı haksızlıktır. Bu haksızlığın konuşulmasının yerine şuculuk-buculuk üzerinden dövüştürüldük. Komşu komşusunun karşısına dikildi. Kardeş kardeşin karşısına dikildi.

Yahu alt tarafı siyaset yapıyoruz. Siyaset ne biliyor musun kızım? Sana hizmet, senin geleceğini hazırlamak. Bizlerin görevi, sizin yarınınızı, bugününüzü hazırlamak. Biz siyasetçilerin görevi sizlerin, esnafın, fındık yetiştiricisinin, çiftçinin, köylünün, hayvan besicisinin, işçinin, memurun, ev kadınının, üniversitede okuyan gencin, emeklinin, EYT'linin derdini öğrenip sonra çözüm üreterek size sunmak. Bu yapılıyor mu Türkiye'de, hayır. Birbirimizle dövüşmemizden sonra, birbirimizle konuşmamızdan sonra 'ceketimi assam seçilirim' diye bir siyaset çıktı. Sen çırak çıktın ama biz dövüştük. Senin işine yaramadı.

"KYK BORÇLARININ FAİZLERİNİN SİLİNMESİNİ YERİNE GETİRDİLER"

Senin derdine atılacak tek bir adım konuşulmuyor. Dolayısıyla İYİ Parti 20 Ocak 2020'den beri esnaf dükkanlarının içinde. Sadece dert dinlemekle kalmadı, Meclis'e getirdi. Ben grup konuşmama koydum. Çözümlerini ürettik. Üzerine iktidara dedik ki; 'Biz gelince bunu yapacağız. Ama bu vatandaşın hakkıdır al bunu yap' Bir kısmını yaptılar. Mesela KYK borçlarının faizlerinin silinmesini yerine getirdiler. Biz bir şey daha öneriyoruz. Bu çocukların iş bulamama gibi bir problemleri var. Bu çocukların iş bulmasını sağlamalıyız. Üniversite mezunu kredi almış çocuklarımızdan bahsediyorum. Onun için istihdam yaratmalıyız. Bu çocukların ana parayı ödeyebilmesi için de çalışması lazım. Bu çocuklar yan gelip yatmak istemiyor. İş istiyor iş.

" BU ÇOCUKLARIN ANA PARALARINI ÖDEYEBİLMELERİ İÇİN DE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE GÖREV ALMALARINI SAĞLAYIN"

Türk Telekom'un içinden 24 milyar lirayı, hepinizin cebinden çıkan vergilerle oluşan 24 milyar lirayı aldınız Hariri'nin cebine koydunuz. Bir soğuk su içtiniz ama o çocuklar iş bulmak için 24 saat üzüntü içerisinde yaşıyor. Onun yerine bu gençlere istihdam yaratmanız mümkündü. Bu parayla pek çok girişimci gencin iş bulmasını, para kazanmasını mümkün kılmak lazımdı. Yapabilirdiniz, yapmadınız. Bu çocukların ana paralarını ödeyebilmeleri için de sosyal sorumluluk projelerinde görev almalarını sağlayın. İstihdam yaratın."

Akşener, Yağlıdere'de esnafı da ziyaret ederek, dertlerini dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

İşler nasıl diye sorduğu esnaf; "Nasıl diyeyim 1 liralık mal 10 lira oldu, 10 liralık mal 50 lira oldu alamıyoruz satamıyoruz. Biz esnaf olarak alamıyoruz. Vatandaş bir avize alıyordu şimdi en ucuzunu alabiliyor" dedi. Esnaf, Akşener'i kızının düğüne de davet etti.

"GENÇLER MEKSİKA'DAN AMERİKA'YA İLTİCA EDİYORLAR. 2 BİN 500'E YAKIN KİŞİ GİTTİ"

Yağlıdere'de bir kuaför, "Meksika üzerinden gençler Amerika'ya gidiyorlar. Meksika'dan Amerika'ya iltica ediyorlar. 2 bin 500'ye yakın kişi gitti" diye konuştu.

"BEN ALAYIM DÜĞÜNDEN SONRA PARASINI VEREYİM DİYENLER OLUYOR"

Akşener'in ziyaret ettiği bir kuyumcu şunları söyledi:

"İşlerimiz ekonomiden dolayı düşük. Altın fiyatları çarpı 2 oldu. Şu an 1 kilo altınımız varsa bunu 1 gram artırabilirsek ancak kar yapıyoruz. Geçen seneye göre yarı yarıyayız. Ben alayım düğünden sonra parasını vereyim diyenler oluyor. Bu işe girdiğimizde 0,25'ler (0,25 gram altın) yoktu. Alım gücünün düştüğünü gösteriyor. 1 gramdan başladılar, 0,50'ye düşürdüler şimdi 0,25'e düştü."