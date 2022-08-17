Üniversite öğrencilerinin yerleştirme sonuçları açıklandı. Öte yandan, KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman olacağı merak ediliyor. KYK burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak soruları gündeme geliyor. KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ardından, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman olacağı merak ediliyor. KYK kredi, burs ve yurt başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sitesinde duyurulması bekleniyor.
KYK yurt başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulacak. Başvurular geçen sene 6 Eylül'de başlamıştı. Bu sene ise yine o tarihlerde başlanması öngörülüyor.
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
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