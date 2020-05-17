KYK Çalışanları da ikramiye bekliyor - Son Dakika

KYK Çalışanları da ikramiye bekliyor
Ülkem-İş Konfederasyonu PTT çalışanları gibi KYK çalışanları için de prim istedi.
Ülkem-İş Konfederasyonu PTT çalışanları gibi KYK çalışanları için de prim istedi.
Ülkem İşçi Sendikaları, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'ndan Kredi Yurtlar kurumunda çalışan işçiler için destek beklediklerini belirttiler. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ülkem-İş Konfederasyonu Genel Başkan yardımcısı Fethi Turkay "Ülkemizin yaşadığı bu zorlu süreçte Konfederasyonumuzun girişimleri ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda PTT çalışanlarına 2 bin Türk lirası ikramiye verileceği resmi olarak açıklanmıştı. Korona salgını sürecin de aynı şekilde bir destek de Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ve KYK Genel Müdürlüğümüzden KYK Yurtlarında ve Bakan'lıkların da gerek sahada gerekse kurum içinde özveri ile canla başla çalışan kardeşlerimiz için moral ve motivasyon adına bir müjde bekliyoruz" Dedi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 03:35 Kaynak: İHA
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