KYK'da kalan 97 öğrenci semaya 97 Türk bayrağı temalı balon bıraktı - Son Dakika

DÜZCE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Raziye Begüm Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 97 üniversite öğrencisi Cumhuriyet'in 97 yıl dönümü nedeniyle semaya 97 tane Türk bayrağı temalı balon bıraktı.

?Cumhuriyet'in 97. yılı tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Raziye Begüm Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 97 üniversite öğrencisi etkinlik düzenledi. Cumhuriyetin 97. yılına özel 97 Türk bayrağı temalı balon gökyüzüne bırakıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bırakılan balonların ardından yine marşlar çalınarak öğrenciler Cumhuriyet coşkusunu yaşadılar.Etkinlik hakkında bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı "Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bakanlığımıza bağlı Raziye Begüm Kız Öğrenci yurdumuzda Düzce Üniversitesi'nde hibrit eğitim alan öğrencilerimizin katılımıyla bir İstiklal Marşı okuyalım talebi oldu. Gençlerimizin, Cumhuriyeti emanet edeceğimiz gençlerin bu talebini kıramazdık. Cumhuriyetimizin 97. yılına özel 97 öğrencimizle semaya 97 Türk bayrağı temalı bayraklarımızı saldık. İnşallah gençlerimizle birlikte Cumhuriyetimiz ilelebet devam edecek. Bu vesile ile başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o dönemde destan yazan şehitlerimizi, rahmetli olan gazilerimizi andık. Onların bıraktıklarını ilelebet sürdüreceğiz" dedi.