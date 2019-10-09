Son Dakika Haberleri: KYK'da kalan öğrencilerden Mehmetçik'e dua
Son Dakika Güncel KYK'da kalan öğrencilerden Mehmetçik'e dua

KYK'da kalan öğrencilerden Mehmetçik'e dua

1 saat önce

Konya'nın Hadim ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda barınan öğrenciler, Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilmesi muhtemel operasyonlar için Mehmetçik'e destek amacıyla Türk Bayrağı açıp dua ettiler.

KYK'da kalan öğrencilerden Mehmetçik'e dua, System.String[]

Konya'nın Hadim ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda barınan öğrenciler, Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilmesi muhtemel operasyonlar için Mehmetçik'e destek amacıyla Türk Bayrağı açıp dua ettiler.

KYK Hadim Öğrenci Yurdu Müdürü Ali Kolomoç, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı personel ve askerlere destek verdiklerini söyledi.


Türkiye'nin her zaman mağdur ve mazlum halkların yanında olduğunu anlatan Kolomoç, "Bizim birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz devam ettiği müddetçe vatanımız ilelebed payidar olacak, ezanımız dinmeyecek, bayrağımız inmeyecektir. Biz de bunun için personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte güvenlik güçlerimiz için Fetih suresi okuduk, yurdumuzu bayraklarla donattık ve Mehmetçiğimiz için dua ettik." dedi.

Fırat, Konya, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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