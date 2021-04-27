KYK'da kalan öğrencilerle iftar - Son Dakika

KYK'da kalan öğrencilerle iftar

27.04.2021 11:56
KYK'da kalan öğrencilerle iftar, System.String[]

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, gençlerle bir araya Ramazan ayının feyiz ve bereketi hakkında hasbıhal etti.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, gençlerle bir araya Ramazan ayının feyiz ve bereketi hakkında hasbıhal etti.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ve Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrencilerle iftar yaptı. İftar sonrası Müftü Erhun, gençlerle bir araya gelerek Ramazan ayının feyiz ve bereketi hakkında hasbıhal eyledi. Gençlerden gelen soruları da yanıtlayan Müftü Erhun, gençlere nasihat ve öğütler verdi. - BİLECİK

KYK'da kalan öğrencilerle iftar
KYK'da kalan öğrencilerle iftar
KYK'da kalan öğrencilerle iftar

Kredi Yurtlar Kurumu, Bilecik, Ramazan, Müftü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KYK'da kalan öğrencilerle iftar - Son Dakika


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