Kyk'de Kalan Öğrencilerden Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Erkek Öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Erkek Öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun yürüttüğü eğitim faaliyetleri kapsamında KYK Havza Erkek Öğrenci Yurdu yönetimi ve Havza Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.



Havza Emniyet Müdür Vekili İsmail Baltacı ile bir araya gelen öğrenciler, tüm polislerin haftasını kutladı.



Baltacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tüm gayretimiz sizlerin güvenli bir ortamda yaşamlarınızı sürdürmeniz için. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın Polis Haftası'nı kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." dedi.



Ziyaret sonunda öğrenciler, polislere tatlı ikram etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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