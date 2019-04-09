Son Dakika Haberleri: Kyk'de Kalan Öğrencilerden Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

Kyk'de Kalan Öğrencilerden Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

11 dakika önce

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Erkek Öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kyk'de Kalan Öğrencilerden Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret, System.String[]
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Erkek Öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun yürüttüğü eğitim faaliyetleri kapsamında KYK Havza Erkek Öğrenci Yurdu yönetimi ve Havza Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Havza Emniyet Müdür Vekili İsmail Baltacı ile bir araya gelen öğrenciler, tüm polislerin haftasını kutladı.

Baltacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tüm gayretimiz sizlerin güvenli bir ortamda yaşamlarınızı sürdürmeniz için. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın Polis Haftası'nı kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." dedi.

Ziyaret sonunda öğrenciler, polislere tatlı ikram etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:38 Kaynak: AA
Polis Haftası, Havza, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür Son Dakika! Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu Sahte Seçmen İddialarıyla İlgili Konuştu: Hile, Suistimal ve Yolsuzluk Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 17:49:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kyk'de Kalan Öğrencilerden Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]