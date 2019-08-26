Son Dakika Haberleri: KYK'den Adıyaman'daki öğrencilere konforlu barınma imkanı
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KYK'den Adıyaman'daki öğrencilere konforlu barınma imkanı

1 saat önce

Adıyaman'da Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlar, üniversite öğrencilerine yüksek standartlarda barınma imkanı sağlıyor.

KYK'den Adıyaman'daki öğrencilere konforlu barınma imkanı, System.String[]

Adıyaman'da Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlar, üniversite öğrencilerine yüksek standartlarda barınma imkanı sağlıyor.


Üniversiteyi yeni kazanıp şehir dışından gelen öğrencilerin en büyük sorunlarından birini barınma teşkil ediyor.

KYK, son yıllarda yeni açtığı ve konforlu hale getirdiği yurtlarla öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılıyor.

Engelliler için özel tasarlanan odaların da bulunduğu yurtlarda, her odada banyo, buzdolabı, çalışma masası ve kıyafet dolabı yer alıyor. Yurtlarda ayrıca çamaşırhane ile spor, sanat ve kişisel gelişim faaliyetleri için de salonlar bulunuyor.

Adıyaman Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK'ya başvuruların 19 Ağustos'ta başladığını ve kayıtların bugün son bulacağını söyledi.

Kayıtların açıklanmasının ardından öğrencileri Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da misafir etmeye başlayacaklarını ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Adıyaman İl Müdürlüğüne bağlı Kahta, Besni ve kent merkezinde 4 olmak olmak üzere 6 yurt müdürlüğümüz bulunuyor. Bunlar içerisinde 4 bin 426 kız, 2 bin 806 erkek olmak üzere toplamda 7 bin 232 yatak kapasitemiz bulunuyor. Yurtlarımızda öğrencilerin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Yurtlar otel konforunda olup, her türlü çalışmalarımızı tamamladık. Engelli odalarımız da yurtlarımızda mevcut. Yurtlarımız öğrencilerin ev ortamını aratmayacak şekilde dizayn edildi."

Hiçbir öğrencinin dışarıda kalmayacağını dile getiren Keleş, başvuru yapan ve yurtta kalma kriterlerine sahip öğrencilerin yurtlara kolaylıkla yerleşeceğini ifade etti.

Yüksek standartlarda hizmet verdiklerini belirten Keleş, odaların 3 ya da 4 kişilik olduğunu, 4 kişilik odalardaki bütün unsurların birbirinden bağımsız olduğunu ve konforun en üst seviyede dizayn edildiğini kaydetti.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:32 Kaynak: AA
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