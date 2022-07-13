KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır - Son Dakika
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KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır

13.07.2022 13:17
KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır

Kredi Yurtlar Kurumu faizleri hakkında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gereken çalışmaların kısa sürede yapılacağını açıklarken, çalışmanın detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde belirlenen yurtlarda gençlerin yaz aylarını etkin şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını açıklamak için basın mensuplarının karşısına geçti.

"GENÇLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN MAĞDUR ETMEDİK"

Kasapoğlu, son dönemde gençlerin en büyük sorunlarından biri haline gelen Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi faizleri konusuna da değindi. Kasapoğlu, "Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak" dedi.

"ENFLASYON BAZLI OLAN BİR SÜREÇ"

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Eski adı TEFE... Bir faiz uygulaması değil öncelikle bunun altını çizmemiz lazım. Kanunda olan enflasyon bazlı bir süreç. Biz gençlerimizi hiç mağdur etmedik.

"DETAYLICA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bizim hizmet anlayışımızda gençlerimiz hiç bir mağduriyete ezdirilmeyecek kadar önemli. Yurt içi enflasyon oranıyla ilgili detaylıca çalıştık. Bundan sonra da gençlerimizi mağdur etmemek için adımlar atacağız. İlk kabine toplantısında konuyu kamuoyuyla paylaşacak.

DETAYLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURACAK

Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak."

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 'KYK borçları konusunda gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 'KYK borçları konusunda gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz. 10 Numara'da Kabine Toplantısı - Açıklamalar 10 Numara'da Kabine Toplantısı - Açıklamalar

Mehmet Kasapoğlu, Yurtlar Kurumu, Güncel, Son Dakika

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