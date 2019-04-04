Kyk Gençleri Kortta Projesi

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF ) ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYK) iş birliğiyle hayata geçirilen "KYK Gençleri Kortta" projesi kapsamında antrenörlere eğitim verildi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF ) ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYK) iş birliğiyle hayata geçirilen "KYK Gençleri Kortta" projesi kapsamında antrenörlere eğitim verildi.



TTF'den yapılan açıklamaya göre, projenin ilk etapta hayata geçirileceği Ağrı, Ankara, Erzincan, Gaziantep, Karabük, Malatya, Manisa, Mersin, Rize ve Sivas'ta görev alacak 20 antrenör, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğünün tenis kortlarında hizmet içi eğitim aldı.



Projede antrenörlerin önemli sorumlulukları olduğunu vurgulayan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "Sizler seçilmiş 10 ilde Türkiye tenisi için bir miladı başlatacaksınız. Öğrencilerinize rekabetin yarattığı güzel duyguları, centilmenliği, kardeşliği, rakibini koruyabilmeyi ve onore ederek yenebilmeyi öğreteceksiniz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin her köşesinde tenisin oynanabilir hale gelmesinin temel amaçları olduğunu aktaran Durmuş, şunları kaydetti:



"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla tenisin ülke geneline yayılması için KYK ile birlikte çok özel bir proje başlattık. Bizler tenisin zengin sporu olduğunun algısını yıkmak istiyoruz. Bu projeyle üniversitede okuyan binlerce gencimiz tenis öğrenecek. Bu gençler gittikleri yerlerde tenisi anlatacaklar ve öğretecekler. Bu anlamda sizler seçilmiş 10 ilde Türkiye tenisi için bir miladı başlatacaksınız. 81 ilde ve ilçelerimizde, mahallelerimizde insanlarımızın tenis oynayacağı bir projenin temelini burada sizlerle birlikte atıyoruz."

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