KYK Genel Müdürlüğünden burs ve kredi açıklaması

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar www.yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır" denildi.

(İHA)