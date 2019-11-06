KYK Genel Müdürlüğünden burs ve kredi açıklaması
7 saat önce
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiğini açıkladı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar www.yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır" denildi.
(İHA)
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