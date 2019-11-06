Son Dakika Haberleri: KYK Genel Müdürlüğünden burs ve kredi açıklaması
Son Dakika Güncel KYK Genel Müdürlüğünden burs ve kredi açıklaması

KYK Genel Müdürlüğünden burs ve kredi açıklaması

7 saat önce

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiğini açıkladı.

KYK Genel Müdürlüğünden burs ve kredi açıklaması, System.String[]

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar www.yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır" denildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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