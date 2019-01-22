Kyk Kız Yurdu Öğrencilerinden Kedilere Sıcak Yuva

KYK Muğla Milli Piyango Kız Yurdunda kalan öğrenciler, soğuk kış günlerinde yurt bahçesinde yaşayan kediler için kedi evi yaptılar.

KYK Muğla Milli Piyango Kız Yurdunda kalan öğrenciler, soğuk kış günlerinde yurt bahçesinde yaşayan kediler için kedi evi yaptılar.



Zeynep Küçüköztaş, Yeliz Küçük, Pınar Kayahan ve Buse Çelik isimli öğrenciler, yurdun bahçesini mesken tutan kedilerin soğuklarda üşüdüklerini görünce, onları korumak için sosyal sorumluk projesi gerçekleştirmek üzere harekete geçtiler ve yurt yönetiminin desteği ve personelin katkısı ile kediler için ev yaptılar. Yurdun bahçesindeki kedi sayısına göre 3 ev yapan öğrencilere personel ve yönetim de destek oldu ve eski çarşafları kedi evlerinin içine döşeyerek kedilere sıcak birer mekan yaptılar.



Kış aylarında yurt bahçesinde açıkta kalan kedilere sıcak yuva yapmak için yurt yönetimi ile görüşen öğrenciler, "Bu soğuk gün ve gecelerde bizler kaloriferli odalarımızda sıcacık yatarken, kedilerin soğukta üşümelerine yüreğimiz el vermedi. Bahçedeki kedilerin soğuktan korunmaları için yurt yönetimine başvurduk. Sağ olsunlar yurt müdürümüz ve personelimiz de bizlere destek oldu ve bu 3 kedi evini yaptık. İçlerine de eski çarşafları döşedik. Bir nebze de olsa patilerin sıcak bir ortamda yaşamalarına vesile olduk. Yurt yönetimine de katkılarından ve desteklerinde dolayı teşekkür ederiz. Patiler için bir nebze de olsa bir şeyler yapmak bizleri de mutlu ediyor" dediler



Öğrenciler önümüzdeki günlerde kedi evi sayısını ve konforunu arttırmak istediklerini açıklarken, soğuk günlerde kedi evlerine hemen alışan kediler, yiyecek ihtiyaçları dışında kedi evlerinde soğuktan korunarak barınıyorlar. - MUĞLA

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