KYK'li gençler masa tenisi bölge turnuvası Kütahya'da başladı - Son Dakika
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KYK'li gençler masa tenisi bölge turnuvası Kütahya'da başladı

21.03.2022 17:21

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı iller arası masa tenisi turnuvasının bölge müsabakaları Kütahya'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı iller arası masa tenisi turnuvasının bölge müsabakaları Kütahya'da başladı.

Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Ankara, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Kütahya ve Uşak'tan yaklaşık 100 öğrenci katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, açılışta yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığının sporu tabana yaymak adına pek çok etkinlik gerçekleştirdiğini söyledi.

Kütahya'da da birçok spor faaliyeti düzenlediklerini belirten Can, "Her gencimizin, her insanımızın bir spor branşıyla uğraşması için tüm ekibimizle gayret gösteriyoruz. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz arasında çeşitli branşlarda turnuvalar gerçekleştiriliyor. Biz de Kütahya olarak masa tenisi bölge turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin ise katılımcılara başarılar diledi.

Turnuva, 23 Mart Çarşamba günü sona erecek.

KYK'li gençler masa tenisi bölge turnuvası Kütahya'da başladı
KYK'li gençler masa tenisi bölge turnuvası Kütahya'da başladı
KYK'li gençler masa tenisi bölge turnuvası Kütahya'da başladı
KYK'li gençler masa tenisi bölge turnuvası Kütahya'da başladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KYK'li gençler masa tenisi bölge turnuvası Kütahya'da başladı - Son Dakika


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