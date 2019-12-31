KYK'lı kız öğrenciler tekvando kuşak sınavında ter döktü - Son Dakika
Son Dakika Spor KYK'lı kız öğrenciler tekvando kuşak sınavında ter döktü - Son Dakika Spor

KYK'lı kız öğrenciler tekvando kuşak sınavında ter döktü

13 saat önce

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız yurtlarından kalan kız öğrenciler, 2020 yılı 1. dönem tekvando kuşak sınavında bir üst kuşağa terfi edebilmek için ter döktü.

KYK'lı kız öğrenciler tekvando kuşak sınavında ter döktü, System.String[]

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız yurtlarından kalan kız öğrenciler, 2020 yılı 1. dönem tekvando kuşak sınavında bir üst kuşağa terfi edebilmek için ter döktü.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tekvando il temsilciliğinin 2020 yılı faaliyet programında yer alan 1. dönem tekvando kuşak sınavı minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen terfi sınavlarının ardından sona erdi. Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 1. dönem kuşak sınavlarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Nefise Sultan, Hatuniye ve Karaman Kız Yurtlarından kalan 50 kız öğrenci bir üst kemere terfi için ter döktü. Oldukça başarılı bir performans sergileyerek bir üst kemere geçen KYK'lı (Kredi ve Yurtlar Kurumu) gençlere kuşakları ise komisyon üyeleri tarafından verildi.


Karaman'da tekvando ailesinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Bizler ilimizde sevgi ve saygı çerçevesinde geleceğe umutla bakabilen yetenekli sporcular yetiştirmenin gayretindeyiz. 2020 yılı birinci dönem kuşak sınavına katılım gösteren öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum. İnşallah buradan yetişen yetenekli sporcularımız ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir" dedi. - KARAMAN

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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