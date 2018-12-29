Kyk'lı Öğrenciler Kalan Yemeklerle Sokak Hayvanlarını Besledi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Düzce
İl Müdürlüğü'ne bağlı Mahpeyker Sultan Yurdu öğrencileri örnek bir davranışa imza attı. Öğrenciler, yurt yemekhanesinden arta kalan yemeklerle sokak hayvanlarını besledi.
Aralarında Düzce Üniversitesi
Hayvan ve Hayvan Hakları Koruma Topluluğu (DÜHAK) öğrencilerinin de bulunduğu Düzce İl Müdürlüğü'ne bağlı Mahpeyker Sultan Yurdu'nda barınan üniversiteli öğrenciler, soğuyan havalarla birlikte yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına kayıtsız kalamadı. Öğrenciler, yurt yemekhanesinde yenmeyen ekmek ve yemek artıklarıyla sokak hayvanlarını beslemek için bir etkinlik gerçekleştirdi.
Düzce merkeze bağlı Kalıcı Konutlar Güzelbahçe
Mahallesinde bulunan Mahpeyker Sultan Yurdu öğrencileri semtlerinde bulunan sokak hayvanları için çevre sakinlerinden atık pet şişeleri topladı, hayvanlar için mama ve su kabı yaptı. Yurdun çevresinde kedi ve köpeklerin sıkça uğradıkları boş arazilere kapları bıraktı. Yemekhanelerinden arta kalan yemekleri ise yaptıkları mama kaplarıyla doğaya bıraktı.
Mahpeyker Sultan Yurdu öğrencileri, düzenledikleri bu etkinlikle arta kalan yemeklerin çöpe gitmesini engellerken sokak hayvanları için de kullanılabileceğini göstermek istediklerini belirtti. Öğrenciler, doğaya bıraktıkları mama ve su kaplarını belli aralıklarla kontrol edip yemeklerini sokak hayvanlarıyla paylaşmaya devam edeceklerini ekledi. - DÜZCE