Kyk'lı Öğrenciler Sokak Hayvanlarını Unutmadı
1 saat önce
Kars'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarla sokak hayvanları için "Beslenme Odakları" yaparak kentin farklı noktalarına bıraktı.
Kars
'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarla sokak hayvanları için "Beslenme Odakları" yaparak kentin farklı noktalarına bıraktı.
KYK İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler kış mevsimiyle beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanları için örnek proje başlatarak kendi harçlıklarıyla "Beslenme Odakları" oluşturdu.
KYK İl Müdürü Müseyip Arslanbenzer, yaptığı açıklamada, KYK Genel Müdürlüğünün öğrencilerin kendilerini geliştirmesi, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiğini söyledi.
Gönül Bağı Projesi kapsamında öğrencilerin sokak hayvanlarına yardımcı olmak maksadıyla kendileri harekete geçerek bir proje başlattığını anlatan Arslanbenzer, "Proje kapsamında kendi harçlıklarını biriktirerek, esnafdan da destek alarak 'Beslenme Odakları' yaptırdı. Bunları belediyenin gösterdiği 25 yere koyacağız. Kedi ve köpeklerin beslenmesine yönelik bir proje." dedi.
Projeyi yürüten İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Gökçenur Demir ise hocaların gönüllü insanlar ve çevre esnafın desteğiyle 26 beslenme odağı oluşturduklarını ifade ederek, "Bunların devamının olmasını temenni ediyoruz. Çünkü hayvanların ihtiyaçları devam ediyor, soğuk havalardan etkileniyor ve aç kalıyorlar. Bu bilinci oluşturmalıyız ve çevre halkımızdan da destek istiyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:13 Kaynak: AA
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