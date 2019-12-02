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KYK'lı öğrencilerden örnek davranış

7 saat önce

Samsun'da KYK'da kalan öğrenciler engelli öğrencilere unutulmayacak bir gün yaşattılar.

KYK'lı öğrencilerden örnek davranış, System.String[]

Samsun'da KYK'da kalan öğrenciler engelli öğrencilere unutulmayacak bir gün yaşattılar.


Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Münevver Ayaşlı Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla Samsun'da özel bir kurumda bir takım etkinlik düzenledi. 20 kişilik bir öğrenci grubu burada özel eğitim alan engelli öğrencilere unutulmayacak bir gün yaşattılar. En büyük engelin sevgisizlik olduğunu göstermek için özel öğrencileri ziyaret eden KYK'lı öğrenciler burada oyunlar oynayıp yüz boyaması yaptılar. Üniversiteliler, özel öğrencilerle birlikte eğlenceli vakit geçirdiler.


Engelli kişilere farkındalık oluşturmak için büyük çaba sarf ettikleri belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Burada bulunan özel öğrencilerimizin eğlenceli ve güzel bir gün geçirmesini istedik. Tüm insanlar engelliler konusunda duyarlı olmalıdır" dedi.


Etkinlik hatıra fotoğraf çektirilmesinin ardından son buldu. - SAMSUN

Kredi Yurtlar Kurumu, Münevver Ayaşlı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:14 Kaynak: İHA
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