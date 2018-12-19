Son Dakika Haberleri: Kyk'lı Öğrencisiler Kızılay'a Kan Bağışladı

Kyk'lı Öğrencisiler Kızılay'a Kan Bağışladı

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Muhyiddin İbn-i Arabi erkek yurdunda kalan 100 öğrenci, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Kyk'lı Öğrencisiler Kızılay'a Kan Bağışladı, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Muhyiddin İbn-i Arabi erkek yurdunda kalan 100 öğrenci, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldu.

KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Kızılay'a destek amacıyla kan verdi.

Hatay KYK İl Müdürü İhsan Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere ve Kızılay'a teşekkürlerini iletti.

Yüksek bir sayıya ulaşmak için Kızılay'la birlikte çalışmalarına devam edeceğini belirten Yılmaz, "Sosyal sorumluluk kapsamında yurtlarımızda bu projelere her zaman destek veriyoruz. Öğrencileri bu kampanyaya davet ediyorum. 100 öğrencimiz kan verdi ama bu sayı artabilir. Mesai bitimine kadar devam edecek. Her yıl bu çalışmayı tekrarlıyoruz. Diğer yurtlarımızda da bu sayının artacağını düşünüyorum." diye konuştu.


Kan verme etkinliğine KYK Şube Müdürü Ali Yılmaz ve Muhyiddin İbn-i Arabi Erkek Yurdu Müdür Vekili Mustafa Yıldırım da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:55 Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Kızılay, Güncel
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