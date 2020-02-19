KYK öğrencilerden yüz güldüren proje - Son Dakika
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KYK öğrencilerden yüz güldüren proje

7 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gül Cihan ve Gülistan Yurt Müdürlükleri öğrencileri, Şifa Oyuncukları projesiyle hasta çocukların yüzlerini güldürüyor.

KYK öğrencilerden yüz güldüren proje, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gül Cihan ve Gülistan Yurt Müdürlükleri öğrencileri, Şifa Oyuncukları projesiyle hasta çocukların yüzlerini güldürüyor.


Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Servisinde tedavi gören çocuklara gönüllü yurt öğrencileri tarafından toplanan onlarca oyuncak hediye edildi. Yurt girişlerinde hediye kutularına toplanan oyuncaklar, hasta çocuklara ulaştırıldı. Yurt öğrencilerinin bu jesti, hasta olarak yatan çocukların yüzünü güldürdü ve ailelerini sevindirdi.


Şifa projesi şifa oldu


Gül Cihan ve Gülistan Yurt Müdürlüklerinde kalan öğrencilerin bu projesi örnek çalışmalar arasına girdi. Proje hakkında açıklamalarda yurt öğrencilerinden Berna Karancı, "Çalışma ve Endüstri İlişkileri (ÇEKO) Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Kredi Yurtlar Kurumunda kalıyorum 4 yıldır. Şifa Oyuncuları Projesi düzenledik yurdumuzda beraber. Kredi Yurtlar Kurumu bize bu imkanları sağladı. Gelip buradaki öğrencilerimizle beraber vakit geçirdik, oyuncak dağıtıp onların yanında olduk. Çok mutlu olduk" dedi.


Onlarla mutluluğu paylaşma geldik


KYK öğrencilerinden Merve Erdur ise "Halkla İlişkiler ve Tanıtım ikinci sınıf öğrencisiyim. Çocuklara grup halinde katıldık. Tüm arkadaşlarımın emeği büyük. Onlarla mutluluğu paylaşma geldik. Onların yaralarına sarmaya geldik. Neden böyle bir projeye gerek duyduk. Çünkü; burada sıkılıyorlar, hastalıklarıyla uğraşıyorlar onları bir nebze olsun. Sıkıntılarını, hastalıklarını rahatlatmak adına böyle bir projeyi geliştirdik. Emeği geçen arkadaşlarıma ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ISPARTA

Kredi Yurtlar Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:53 Kaynak: İHA
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