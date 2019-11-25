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KYK öğrencileri sağlık ocağını boyadı

6 saat önce

Akören Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdundan kalan üniversite öğrencileri ilçedeki Avdan Sağlık Ocağı'nı boyadı.

KYK öğrencileri sağlık ocağını boyadı, System.String[]

Akören Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdundan kalan üniversite öğrencileri ilçedeki Avdan Sağlık Ocağı'nı boyadı.

Öğrenciler "Gönül Bağı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluk projesiyle köyde hizmet veren sağlık ocağını boyadı. Öğrencilerin bu davranışı köy halkı tarafından takdirle karşılandı.

Yurt Müdürü Murat Şahin, yaptığı açıklamada etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki yıl önce de Belkuyu Köyü İlkokulu'nu boyadıklarını belirten Şahin, "Bu tür farkındalık ve sosyal sorumluluk etkinliklerine devam edeceğiz. Proje kapsamında kullanılan boyaları karşılayan yardımsever insanlara, faaliyette büyük emek sahibi olan personele, öğrencilere ve öğrencilerin köye getirilip götürülmesini sağlayan Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kredi Yurtlar Kurumu, Akören, Avdan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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