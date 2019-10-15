Son Dakika Haberleri: KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
Son Dakika Güncel KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek

KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek

1 saat önce

Erzincan'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yurt bahçesinde dev Türk bayrağı açarak, "En...

KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek, System.String[]

Erzincan'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yurt bahçesinde dev Türk bayrağı açarak, "En büyük asker bizim asker" sloganı attı.


Erzincan'da KYK kız ve erkek yurtlarında kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na dev Türk bayrağı açarak destek verdi. Yurt bahçesinde akşam saatlerinde toplanan öğrenciler 'Barış Pınarı Harekatı' yazısı oluşturarak Türk bayraklarıyla "En büyük asker bizim asker" sloganı attı.


Öğrenciler gündüz de vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini sürdürdü.


Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde barınan gençlerimizle birlikte bir projeyi başlatıyoruz. Amacımız Barış Pınarı Harekatı'na destek olmaktır. Ülkemize milletçe bu harekatın yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla öğrencilerimizle birer bayrak dağıtıyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:14 Kaynak: İHA
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