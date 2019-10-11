Son Dakika Haberleri: KYK öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na' tam destek
Son Dakika Yaşam KYK öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na' tam destek

KYK öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na' tam destek

11 dakika önce

Bilecik Şeyh Edebali Kredi Yurtlar kurumu (KYK) erkek öğrenci yurdundan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek geldi.

KYK öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na' tam destek, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Kredi Yurtlar kurumu (KYK) erkek öğrenci yurdundan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek geldi.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik Şeyh Edebali KYK Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Lütfi Akyüz, "Yurt öğrencilerimizden 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek geldi. Öğrencilerimiz ellerinde hazırlamış oldukları pankartlarla Mehmetçik'imizin yanında olduklarını belirtti. Öte yandan sadece bizim yurdumuz değil il genelindeki bütün KYK'larda kalan öğrencilerimizden tam destek veriliyor" dedi. - BİLECİK

Barış Pınarı Harekatı, Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:59 Kaynak: İHA
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