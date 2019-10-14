KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Erzincan'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek geldi. Öğrenciler Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan harekata ve Mehmetçik'e destek amacıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı.



Erzincan'da KYK kız ve erkek yurtlarında kalan öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatına dev Türk bayrağı açarak destek oldular. Öğrenciler daha sonra kentteki bir AVM'de esnafa Türk bayrağı dağıtımını gerçekleştirdiler. Öğrenciler AVM'nin ardından mahalle mahalle dolaşarak ev ve işyerlerine bayrak dağıttı.



Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde barınan gençlerimizle birlikte bir projeyi başlatıyoruz. Amacımız Barış Pınarı Harekatına destek olmaktır. Ülkemize milletçe bu harekatın yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla öğrencilerimizle birer bayrak dağıtıyoruz. Alışveriş merkezinde bulunan esnaf arkadaşlara dağıtacağız. Daha sonra mahalleleri gezip bayrak dağıtacağız. Halkımızın bu harekatın yanında olduğu bilinci ve orada bulunan Mehmetçiğimizin yanında olduklarını bilmelerini istiyoruz. Evlere iş yerlerine bayrak asmak için böyle bir proje başlattık. Ben projeye katılan öğrencilerimize, gençlerimize ve destek veren esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN