KYK öğrencilerinden Mehmetçiğe destek - Son Dakika
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KYK öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinini (TSK) Suriye'nin İdlib kentine başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı" devam ederken, Bilecik'ten kız üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe "Anam gibi yemek yapmasını da bilirim, babam gibi vatan korumasını da bilirim" yazılı destek geldi.

KYK öğrencilerinden Mehmetçiğe destek, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerinini (TSK) Suriye'nin İdlib kentine başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı" devam ederken, Bilecik'ten kız üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe "Anam gibi yemek yapmasını da bilirim, babam gibi vatan korumasını da bilirim" yazılı destek geldi.


Bahçelievler mahallesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Halime Hatun Kız Öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan bir grup öğrenciler yurt bahçesinde toplanarak saygı duruşunda bulundular. Ardından İstiklal Marşı okuyan kızlar Türk Bayrağı açarak Mehmetçiğe ellerindeki kağıtlara yazdıkları "Anam gibi yemek yapmasını da bilirim, babam gibi vatan korumasını da bilirim" yazısı ile destek oldular. - BİLECİK

Bilecik, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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