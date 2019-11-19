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KYK Öğrencilerinden Yaşlılara Ziyaret

6 saat önce

Kredi Yurtlar Kurumu KYK Yerköy molla Hüsrev Yurdu personeli ve öğrenciler 2019 Gönüllülük yılı kapsamında ilçemizdeki yaşlılarımıza hizmette bulunan Yerköy Kaymakamlığı Özel Derman Anadolu Bakım Merkezinde bulunan yaşlıları ziyarette bulundu.

KYK Öğrencilerinden Yaşlılara Ziyaret, System.String[]

Kredi Yurtlar Kurumu KYK Yerköy molla Hüsrev Yurdu personeli ve öğrenciler 2019 Gönüllülük yılı kapsamında ilçemizdeki yaşlılarımıza hizmette bulunan Yerköy Kaymakamlığı Özel Derman Anadolu Bakım Merkezinde bulunan yaşlıları ziyarette bulundu.


Yurt görevlisi Fatih Baltacı ve Öğrenciler yaşlıları ziyaret ederek çiçek takdim ederek yaşlılarla uzun süre zaman geçirdiler. Bakım evinde kalan yaşlılar ise ziyaretlerinden dolayı ve kendilerini unutmadıkları için öğrencilere teşekkür etti.


Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Yurt Müdürü Tuğrul Bozer: "2019 Gönüllülük yılı kapsamında yaşlılarımızı ziyaret etmek istedik. Aslında onların her zaman yanlarında olmalıyız. Öğrencilerimizin sosyal ve manevi olarak gelişimleri açısından önemli bir faaliyet ve farkındalık çalışması olduğunu düşünüyorum. Her vatandaş gibi bizlerde yaşlılarımızı baş tacı olarak görmekteyiz. Bunun sonucunda da öğrencilerimizle birlikte onları ziyaret ederek hem moral vermiş hem de destek olduğumuzu düşünüyoruz "dedi. - YOZGAT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:52 Kaynak: İHA
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