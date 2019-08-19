Son Dakika Haberleri: KYK yeni dönem yurt başvuruları başladı
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KYK yeni dönem yurt başvuruları başladı

2 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları başladı.

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Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları başladı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:54 
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