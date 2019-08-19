KYK yeni dönem yurt başvuruları başladı
2 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları başladı.
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Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:54
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