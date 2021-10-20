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KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti - Son Dakika

KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti

20.10.2021 07:35

İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda öğrenciler, yurt çevresindeki bıçaklı saldırıları ve yemek fiyatlarını gerekçe göstererek eylem yaptı. Öğrencilerin otobüs talepleriyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz" sözlerine yer verdi.

Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda öğrenciler akşam saatlerinde eylem düzenlendi. Yurt çevresindeki yaralamayla sonuçlanan bıçaklı saldırı ve gasp girişimlerini protesto eden kalabalık, bu olaylara yönetimin gerekli önlemleri almamasını gerekçe göstererek yurt avlusunda toplandı ve sloganlar attı.

YEMEK FİYATLARI VE İNTERNET İMKANLARINI DA PROTESTO ETTİLER

Güvenlik sorunu dışında pahalı yemek fiyatlarını ve internet imkanlarını da protesto eden öğrencilerin "Yönetim uyuma, öğrencine sahip çık" ve "Pahalı yemek istemiyoruz" gibi sloganlar attıkları görüldü.

İMAMOĞLU: ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da öğrencilerin otobüs talebiyle ilgili paylaşımda bulundu. Jahrein adıyla bilinen ünlü internet fenomeni ve yayıncı Ahmet Sonuç'un paylaşımına yanıt veren İmamoğlu, "İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da KYK yurdu önünde öğrenciler ayaklandı! İmamoğlu sosyal medyadan açıklama yaptı
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti

Kanuni Sultan Süleyman, Ekrem İmamoğlu, Protesto, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti - Son Dakika
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