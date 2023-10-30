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KYK Yurdunda Asansör Arızası: 6 Öğrenci Mahsur Kaldı - Son Dakika

KYK Yurdunda Asansör Arızası: 6 Öğrenci Mahsur Kaldı

Son Güncelleme: 30.10.2023 11:51

Aydın'da yaşanan asansör kazasının ardından Çorum'daki KYK yurdunda da asansör arızası meydana geldi. 6 öğrenci mahsur kaldı ve yurt görevlileri tarafından kurtarıldı. Olayı protesto etmek için yüzlerce öğrenci yurt bahçesinde toplandı.

ERKAN KARACA

Aydın'da KYK yurdunda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesine neden olan asansör kazasının ardından Çorum'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörde de 6 öğrenci mahsur kaldı. Öğrenciler yurt görevlileri tarafından kurtarılırken, yurt bahçesinde toplanan yüzlerce öğrenci olayı protesto etti.

Çorum Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansör dün akşam saatlerinde arızalandı. Arızalanan asansörde 6 öğrenci mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler yurt görevlileri tarafından kurtarıldı. Asansörde kalan öğrencilerin fenalık geçirmesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi ve ilk müdahaleleri yapıldı. Yurt asansörünün arızalanması ve öğrencilerin mahsur kalmasına tepki gösteren yüzlerce öğrenci yurt bahçesinde toplanarak olayı protesto etti.

Öğrenciler, 'susma sıra sana gelecek', 'yönetim istifa' sloganları attı. Olay sonrasında Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar yurda giderek incelemelerde bulundu. Öğrencileri sakinleştirmeye çalışan Çağlar, "Asansör işini bu hafta hep birlikte çözeriz. Yarından itibaren buradayız" dedi.

ASANSÖRÜN ARIZASI İLK DEĞİL

Yurtta kalan öğrenciler, KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün geçtiğimiz haftalarda da sık sık arızalandığını belirterek, duruma tepki gösterdikleri için haklarında tutanak tutulduğunu ifade ettiler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yaşam KYK Yurdunda Asansör Arızası: 6 Öğrenci Mahsur Kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KYK Yurdunda Asansör Arızası: 6 Öğrenci Mahsur Kaldı - Son Dakika
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