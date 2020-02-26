KYK yurdunda çalmayı öğrendiği bağlama ekmek kapısı oldu - Son Dakika
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KYK yurdunda çalmayı öğrendiği bağlama ekmek kapısı oldu

6 saat önce

Gümüşhaneli 24 yaşındaki Betül Zozik'in üniversite eğitimi sırasında kaldığı yurttaki kursta çalmasını öğrendiği bağlama, geçim kaynağı oldu.

KYK yurdunda çalmayı öğrendiği bağlama ekmek kapısı oldu, System.String[]

Gümüşhaneli 24 yaşındaki Betül Zozik'in üniversite eğitimi sırasında kaldığı yurttaki kursta çalmasını öğrendiği bağlama, geçim kaynağı oldu.

Betül Zozik, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde eğitim gördüğü dönemde, kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun Kız Öğrenci Yurdunda bağlama kursuna katıldı.

Kursu başarıyla bitirip usta öğretici belgesi alan Zozik, üniversite eğitimini de tamamlayıp Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki ailesinin yanına döndü.

Betül Zozik, öğrenciyken aldığı usta öğretici belgesiyle Şiran İlçe Halk Eğitim Merkezine başvurdu. Başvurusu kabul edilen Zozik, yetişkin ve çocuk 50'yi aşkın kursiyere bağlama eğitimi vererek geçimini sağlamaya başladı.

"Okul bitince bu belgeler işimize yarıyor"

Zozik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK Samsun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalırken düzenlenen kurslardan faydalandığını, bağlamada usta öğretici belgesi aldığını belirterek, "Okul bitince bu belgeler işimize yarıyor. 4 aydır burada çocuk ve yetişkinlere bağlama öğretiyorum. KYK'de kaldığım sürece kurslardan aldığım belgeler bana çok faydalı oldu. Haftanın 3 günü yetişkinlere, 2 günü de çocuklara eğitim veriyorum." dedi.

Betül Zozik, KYK kurslarının çok yararlı olduğuna dikkati çekerek, yurtlarda kalan öğrencilere alternatif kazanç ve kişisel gelişim için mutlaka kurslara ilgi göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Kursiyerlerden Ecrin Üçüncü de 4'üncü sınıf öğrencisi olduğunu ve ailesinin telkiniyle saz çalmaya başladığını söyledi.

Eğitmen Betül Zozik'i ve saz çalmayı çok sevdiğini dile getiren Üçüncü, kursta olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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