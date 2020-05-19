KYK yurdunda ışıklarla

Kırşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda ışıklarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "1919" yazıldı.

Kırşehir'de, Maldivler'den getirilerek karantina için yurda yerleştirilen 209 Türk vatandaşının bulunduğu Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'nun ışıkları ile "1919" yazısı oluşturuldu.

Yurtta kalan vatandaşların da eşlik ettiği etkinlikte, yurt binasının pencerelerine Türk bayrakları, Atatürk posteri ve "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun" yazıları da asıldı.

Etkinlik sırasında yurtta kalan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı hep birlikte seslendirdi.

Bağbaşı Mahallesi'nde şehrin hakim tepesinde yer alan yurttaki yazıyı gören vatandaşlar cep telefonlarıyla çekim yaparak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yazı, yurt çalışanlarının sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.