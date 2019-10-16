Son Dakika Haberleri: Kyk yurdunda kalan öğrencilerden barış pınarı harekatı'na destek
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Kyk yurdunda kalan öğrencilerden barış pınarı harekatı'na destek

37 dakika önce

KYK yurdunda kalan öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destekSİVAS'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 10 bin kişilik kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Barış Pınarı Harekat'ına düzenledikleri etkinlikle destek verdi.

KYK yurdunda kalan öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

SİVAS'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 10 bin kişilik kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Barış Pınarı Harekat'ına düzenledikleri etkinlikle destek verdi. Öğrenciler harekatta görev yapan Mehmetçiğe asker selamı göndererek, Komando Marşı'nı seslendirdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'nde program düzenlendi. Programa KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç ve yurtlarda kalan yaklaşık 500 kız öğrenci katıldı. Öğrenciler, kampüs içerisindeki Tecer yurdunun önünde hilal oluşturarak Türk bayrağı açtı. Yurtlarda kalan öğrenciler de odaların pencerelerinden Türk bayrağı salladı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganını atarak Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Kız öğrencilerin Komando Marşı'nı okumasının ardından dua edildi.

KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç, yurtta kalan öğrencilerle birlikte Mehmetçiğin yanında olmak onlara selam, dua ve desteklerini göndermek istediklerini ifade ederek, "Bütün personelimiz, öğrencilerimiz, kızlarımız Mehmetçiğe selam ve dualarını gönderiyorlar. Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle doğuştan asker doğan bir millet. Dolayısıyla şu anda sınır ötesinde harekat yapan askerlerimizin bütün millet olarak arkasındayız, duamızla onların yanındayız. Maddi ve manevi her şeyimizle onlarla birlikte hareket ediyoruz. Yüreğimiz birlikte atıyor. Mehmetçiklerimiz sıkıntıya kapılmasınlar. Türk milleti olarak onların arkasındayız" dedi.

Kyk yurdunda kalan öğrencilerden barış pınarı harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:37 Kaynak: DHA
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