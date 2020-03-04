KYK yurdunda kalan öğrencilere seminer - Son Dakika

KYK yurdunda kalan öğrencilere seminer
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MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:16 Kaynak: İHA
MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.
Malazgirt'te öğrenim gören ve KYK Kız Yurdunda kalan öğrencilere "Uyuşturucu ile Mücadele ve Kanser" konularında seminer verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğünden Doktor Ayşe Betül Alıncak, Psikolog Engin Laçin ve Ebe Nuray Kuyucu, yaklaşık 2 saat süren sunumlarında uyuşturucu ile mücadele ve kanser hastalığının önemine dikkat çektiler.
Programa KYK Malazgirt Yurt Müdür Vekili Fatma Donat Yüksel de katıldı. - MUŞ
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