KYK yurdundaki asansör kazasında tutuklu sayısı 2'ye çıktı

Aydın'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörde Zeren Ertaş'ın (22) sıkışarak hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda tutuklu sayısı 2'ye çıktı. Daha önce asansör firma ortağı Mustafa Büyükyapıcı'nın (42) tutuklanmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan 4 şüpheliden Halil Tunca'da tutuklandı.

ASANSÖRE SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 26 Ekim saat 00.15 sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurttaki 15 kişilik asansör, iddiaya göre 16 kişi binince arıza yaptı. Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan Zeren Ertaş, çıkmak istedi. Bu sırada asansör hareket edince Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine yurda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkardı. Zeren Ertaş'ın 9 Temmuz'da sosyal medya hesabından, 'sadece ölüler görür' yazılı asansör fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.

YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yurt müdürü E.Ç., Bakanlık tarafından açığa alınarak olayla ilgili müfettiş görevlendirildi.

TUTUKLU SAYISI 2'YE ÇIKTI

Aydın Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü adli soruşturmada yurdun asansörlerinin bakımını üstlenen firma sahibi Mustafa Büyükyapıcı olaydan sonra tutuklandı. Savcılık soruşturmayı devam ettirerek bugün sabah saatlerinde asansör firma ortaklarından Halil Tunca ile 3 çalışanı gözaltına aldı. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden asansör firması ortağı Halil Tunca tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest kaldı.