 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KYK yurdundaki asansör kazasında tutuklu sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika

KYK yurdundaki asansör kazasında tutuklu sayısı 2'ye çıktı

13.11.2023 21:44

Aydın'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın sıkışmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Asansör firması ortağı Mustafa Büyükyapıcı'nın tutuklanmasının ardından bugün gözaltına alınan 4 şüpheliden Halil Tunca da tutuklandı.

Aydın'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörde Zeren Ertaş'ın (22) sıkışarak hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda tutuklu sayısı 2'ye çıktı. Daha önce asansör firma ortağı Mustafa Büyükyapıcı'nın (42) tutuklanmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan 4 şüpheliden Halil Tunca'da tutuklandı.

ASANSÖRE SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 26 Ekim saat 00.15 sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurttaki 15 kişilik asansör, iddiaya göre 16 kişi binince arıza yaptı. Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan Zeren Ertaş, çıkmak istedi. Bu sırada asansör hareket edince Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine yurda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkardı. Zeren Ertaş'ın 9 Temmuz'da sosyal medya hesabından, 'sadece ölüler görür' yazılı asansör fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.

Aydın'daki asansöt faciasında tutuklu sayısı 2'ye çıktı

YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yurt müdürü E.Ç., Bakanlık tarafından açığa alınarak olayla ilgili müfettiş görevlendirildi.

Aydın'daki asansöt faciasında tutuklu sayısı 2'ye çıktı

TUTUKLU SAYISI 2'YE ÇIKTI

Aydın Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü adli soruşturmada yurdun asansörlerinin bakımını üstlenen firma sahibi Mustafa Büyükyapıcı olaydan sonra tutuklandı. Savcılık soruşturmayı devam ettirerek bugün sabah saatlerinde asansör firma ortaklarından Halil Tunca ile 3 çalışanı gözaltına aldı. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden asansör firması ortağı Halil Tunca tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest kaldı.

Kaynak: DHA

Mustafa Büyükyapıcı, Yurtlar Kurumu, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KYK yurdundaki asansör kazasında tutuklu sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:14 Protesto için ünlü kahve zincirine gidip müşterilere bağıran kadın, sert bir cevapla karşılaştı
10:07 Kuyumcuyu soydu, kaçarken kendini vurdu
10:03 Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Motorinin fiyatı 36 liraya geriledi
09:47 MİT, kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist Remzi Avcı'yı etkisiz hale getirdi
09:41 Napoli teknik direktörlüğe Igor Tudor'u getiriyor
09:26 İsrail bozulan imajı için Siyonist milyarderleri devreye soktu! 50 kişi, ABD ve Avrupa basınına servet akıtacak
09:04 CHP'den ''emanetçi başkan'' söylemlerine sert tepki: Saygısızlık, hatta hadsizlik
08:58 ''Gazze'' ve ''Filistin'' dediği için umrede gözaltına alınıp ayağından kelepçelenen Türk imam Mustafa Efe'den haber var
08:52 Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ile nikah tazeledi! Sözleşmede Real Madrid için özel madde var
08:55 Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faizi oranları yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2023 10:37:23. #1.12#
SON DAKİKA: KYK yurdundaki asansör kazasında tutuklu sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement