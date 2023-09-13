KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! Yerleştirme oranı yüzde 87 ile rekor kırdı

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Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 2023-2024 yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlara e-Devlet üzerinden erişebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yurtlara yüzde 87 oranında rekor yerleştirme yapıldığını ve yedek yerleştirmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

Bakan Bak'ın açıklamaları şöyle:

"Yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlanmıştır. Yapılan başvurular 12 kamu kurumu tarafından analiz edildi. Yurt kapasitemiz geçen yıla oranla artış gösterdi 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesiyle gençlerin hizmetindeyiz. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız var, onlar da kısa zamanda tamamlanacak. Kısa zamanda 1 milyon yatak kapasitesine ulaşacağız.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK YURT SİSTEMİ"

Dünyanın en büyük yurt sistemini yönetiyoruz. Barınma değil, beslenme, hijyen, sportif aktivitelerde gençlerin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Tercih edilme oranımız bunun en büyük ispatı. Banyo ve tuvaletler eskiden odaların dışında, duş için sıcak su belirli günlerde veriliyordu.

Geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımızın büyük emekleri var. Yurtlarımız sadece öğrencilere değil zor zamanlarda milletin tümüne kapılarını açmıştır. Pandemi, yangın, deprem ve sel felaketlerinde binlerce vatandaşımızı yurtlarda ağırladık.

"YERLEŞTİRME ORANI REKOR KIRDI"

2023-2024 yılı yurt başvuruları Yerleştirme oranımızı açıklıyorum. Yüzde 87'lik yerleştirme oranıyla rekora imza attık. Tarihin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. e-Devlet üzerinden sonuçlara ulaşabilirler, yedek yerleştirme olacak. Pazartesi ve Perşembe günü olmak üzere yedek yerleştirmeleri açıklayacağız. Kalan öğrencileri de kısa sürede yerleştirmiş olacağız.

36 ülkenin nüfusundan daha fazla olan Yurt sayılarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz. Gençler hayatlarının en önemli kavşağındayken bizler gençlerin yarınlarını müreffeh şekilde planlamaktır. Kredi geri ödemelerinde enflasyon etkisini kaldırdık. Bütün öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum, sürecin hayırlı olmasını diliyorum."