KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusu, üniversiteye yeni başlayacak olan öğrencilerin en merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Öğrenciler üniversite için gittiği şehirlerde konaklamasını sağlayan Kredi Ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları öğrencileri misafir etmek için hazırlanıyor. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ücretleri ne kadar? KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvuruları, birçok kişi tarafından heyecanla beklenilmekte. Geçtiğimiz yıllarda başvurular Ağustos ayının son haftası civarında başlıyordu. Buna göre bu seneki başvuru tarihlerini tahmin etmek, pek de zor değil. KYK yurt ve burs başvuru tarihleri için henüz bakanlıktan bir açıklama yapılmadı.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Birçok öğrencinin başvurduğu Kredi Ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursu, KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL şeklinde ödeme yapılıyor.