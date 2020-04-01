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"KYK yurtlarımızda misafirimiz olan vatandaşlarımızı evlerine salimen uğurluyoruz"
6 saat önce
Ankara Valisi Vasip Şahin, "KYK yurtlarımızda iki hafta misafirimiz olan vatandaşlarımızı bugün evlerine salimen uğurluyoruz.
Ankara Valisi Vasip Şahin, "KYK yurtlarımızda iki hafta misafirimiz olan vatandaşlarımızı bugün evlerine salimen uğurluyoruz. Sabır ve destekleri için teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum" açıklamasını yaptı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, KYK yurtlarında gözlem altında olan vatandaşlara ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Şahin, "KYK yurtlarımızda iki hafta misafirimiz olan vatandaşlarımızı bugün evlerine salimen uğurluyoruz. Sabır ve destekleri için teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum. Görev alan resmi ve gönüllü tüm çalışanlarımıza gayret ve fedakarlıklarından ötürü şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:05 Kaynak: İHA
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