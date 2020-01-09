KYK yurtlarında barınan öğrencilerden yürekleri ısıtan çalışma - Son Dakika
Son Dakika Güncel KYK yurtlarında barınan öğrencilerden yürekleri ısıtan çalışma - Son Dakika

KYK yurtlarında barınan öğrencilerden yürekleri ısıtan çalışma

6 saat önce

Muş Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız yurdunda barınan öğrenciler, çetin kış şartlarında görev yapan güvenlik güçleriyle köy okullarında eğitim gören öğrenciler için atkı, bere ve eldiven ördü.

KYK yurtlarında barınan öğrencilerden yürekleri ısıtan çalışma, System.String[]

Muş Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız yurdunda barınan öğrenciler, çetin kış şartlarında görev yapan güvenlik güçleriyle köy okullarında eğitim gören öğrenciler için atkı, bere ve eldiven ördü.


Muş'taki Sultan Alparslan, Müştak Baba ve Hümaşah kız yurdunda barınan öğrenciler, kamu düzeninin sağlanması ve çetin kış şartlarında vatan nöbeti tutan asker ve polislerin yanı sıra köy okullarında eğitim gören öğrenciler için örgü yaptı. KYK yurtlarında açılan örgü kurslarına gönüllü olarak katılan öğrenciler, burada hem etkinliğe katılıyor hem de faydalı bir etkinliğe imza atıyor. 30 öğrencinin katıldığı kursta birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler üretildi.


Kredi ve Yurtlar Kurumunda barınan ve kursta atkı ve bere ören öğrencilerden Kübra Rızabeytorunları, böyle bir kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Rızabeytorunları, "Burada minik kardeşlerimize, Mehmetçiğimize, polis memurlarımıza yapmış olduğumuz örgüleri sunuyoruz. Bizim tek amacımız çocukların gülümsemesi, Mehmetçiklerin ısınması ve polis memurlarımızın bir nebze de olsa bu kış gününde sıcacık şeylerle ısınabilmesidir. Bu yüzden çok mutluyum. Haftanın 2 günü bu kursu gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda boş zamanlarımızı da burada geçiriyoruz. Bu da bizim için çok değerli" dedi.


Felsefe bölümü öğrencisi Rabia Oğraş da KYK yurdunun kendilerine sunduğu kurs sayesinde arkadaşlarıyla beraber bir etkinlik içerisinde olduklarını ifade etti. Doğu'da kış mevsiminin çetin geçtiğini kaydeden Oğraş, "Biz sıcak yatağımızda yatarken bizi koruyan polislerimiz, askerlerimiz var. Yaptığımız bereler bir bedeni ısıtabilir ama gerçekten böyle gönle ve yüreğe dokunmak istedik" ifadelerini kullandı.


Usta Öğretici Hediye Akın ise kurslarının yaklaşık 2 aydır devam ettiğini belirterek, "Burada öğrencilerimizle beraber köy okulları öğrencilerini, askerlerimizi ve polislerimizi ısıtacak örgüler örüyoruz. Öğrencilerimizin sosyal aktivite içerisinde bulunmaları için örgü öğretiyoruz. Burada 30 öğrencim var. Kursa ilk başladığımızda öğrencilerimiz çok zorlanıyordu ama şimdi her şeyi yapabiliyorlar" diye konuştu. - MUŞ

Yurtlar Kurumu, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barışmak istediği eski sevgilisinin buluşmaya başka bir erkekle geldiğini gören adam ortalığı birbirine kattı
Avcılar'da eski sevgili dehşeti kamerada Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak Atatürk'ün sohbet ettiği o küçük kız, 90 yaşında hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:58 Muğla ressam ve heykeltıraş rıfat koçak toprağa verildi - Son Dakika
17:58 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "İnsanlar hakarete uğradığında sesimizi yükseltmemiz lazım" - Son Dakika
17:56 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
17:56 Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
17:52 Sivas Adliyesi Seri Muhakeme Bürosunda ilk dava görüldü - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:58:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KYK yurtlarında barınan öğrencilerden yürekleri ısıtan çalışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]