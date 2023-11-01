KYK yurtlarında skandal bitmiyor! Fareler cirit atıyor, yemeklerden çıkanlar mide bulandırıyor

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25 Ekim gecesi Aydın'da bir kız öğrenci yurdunda gerçekleşen asansör kazası sonrası Kredi Ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarından akıl almaz videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Kars'ta bulunan Serhat Kız Öğrenci Yurdu'nun koridorlarında kedinin fareyle oynadığı görüldü.

HİJYEN VE YEMEK PROBLEMİ

Türkiye genelinde KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin genel problemi hijyen ve yemek. Öğrencilerin iddia ettiğine göre yurtlarda hijyen düşük, odalarda ve koridorlarda böcek, haşere ve fareler geziyor. Bir diğer konuysa yemeklerin durumu, iddiaya göre yemekler kurtlu ve yemeklere gerekli ihtimam gösterilmiyor.