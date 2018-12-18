Son Dakika Haberleri: Kyk Yurtlarındaki Öğrencilere Sağlıklı Yaşam Programı

Kyk Yurtlarındaki Öğrencilere Sağlıklı Yaşam Programı

2 saat önce

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun İl Müdürlüğünce "Kendine İyi Bak" adlı program düzenlendi.

Kyk Yurtlarındaki Öğrencilere Sağlıklı Yaşam Programı, System.String[]
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun İl Müdürlüğünce "Kendine İyi Bak" adlı program düzenlendi.

Münevver Ayaşlı Yurdunda düzenlenen programa, doktor Ender Saraç konuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilere sağlıklı yaşam konusunda tavsiyelerde bulunan Saraç, bol su tüketip, dengeli beslenerek düzenli egzersiz yapmayı önerdi.

Saraç, sağlıklı olabilmek için olumlu düşünmenin önemine vurgu yaptı.

KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Programın sonunda Kasapoğlu, Ender Saraç'a öğrencilerin yaptığı bir tabloyu hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:16 Kaynak: AA

Ender Saraç, Samsun, Yurtlar Kurumu, Güncel
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