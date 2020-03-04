KYK yurtlarından Mehmetçiğe destek - Son Dakika
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KYK yurtlarından Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Afyonkarahisar'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde faaliyet gösteren yurtlarda Mehmetçiğe destek amacıyla dün akşam yurdun ışıkları ile TSK yazılarak, Türk bayrağı açılıp İstiklal Marşı okundu.

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Afyonkarahisar'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde faaliyet gösteren yurtlarda Mehmetçiğe destek amacıyla dün akşam yurdun ışıkları ile TSK yazılarak, Türk bayrağı açılıp İstiklal Marşı okundu.


Kent genelindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağılı yurtlardan Mehmetçiğe destek geldi. Öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlip'e düzenlediği "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek vermek amacıyla koreografi yaptılar. Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nun ışıkları ile "TSK" yazılırken öğrenciler Türk bayrağı açıp istiklal marşı okudular. Öğrenciler bu gösterisinin sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük beğeni toplarken tıklanma rekorları kırdı. - AFYONKARAHİSAR

Yurtlar Kurumu, Afyon, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:44 Kaynak: İHA
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