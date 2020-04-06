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Kyle Walker'ın Newcastle United'a Attığı Harika Gol
21 dakika önce
2018-19 Premier Lig sezonunun dördüncü haftasında Manchester City, sahasında Newcastle United'ı ağırladı. Maçın ikinci yarısında durum 1-1'lik eşitlikle devam ederken City sağ beki Kyle Walker, ceza sahasında buluştuğu topu harika bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını yeniden öne geçirdi. City, maçı 2-1 galip bitirdi.
2018-19 Premier Lig sezonunun dördüncü haftasında Manchester City, sahasında Newcastle United'ı ağırladı. Maçın ikinci yarısında durum 1-1'lik eşitlikle devam ederken City sağ beki Kyle Walker, ceza sahasında buluştuğu topu harika bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını yeniden öne geçirdi. City, maçı 2-1 galip bitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
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