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Kyle Wiltjer, Türk Telekom'da

58 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Kanadalı uzun forvet Kyle Wiltjer'ı transfer etti.

Kyle Wiltjer, Türk Telekom'da, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Kanadalı uzun forvet Kyle Wiltjer'ı transfer etti.
Türkiye'yi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Türk Telekom, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Fransa Milli Takımı'nda oynayan pivot Moustapha Fall'ı kadrosuna katan başkent ekibi, Kanadalı milli basketbolcu Kyle Wiltjer'a da imza attırdı.
2,08 metre boyundaki oyuncu, Avrupa'nın en iyi 4 numaraları arasında gösteriliyor.
Kanadalı oyuncu, NBA'de Houston Rockets ve Toronto Raptors formalarını da giydi.
Olympiakos kadrosunda Avrupa Ligi tecrübesi yaşayan 26 yaşındaki basketbolcu, geçen sezonu İspanya'nın Unicaja Malaga takımında geçirdi.
Türk Telekom, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:14 Kaynak: AA
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