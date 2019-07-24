Kyle Wiltjer, Türk Telekom'da

Türk Telekom
daha önce NBA'de de oynayan Kanadalı uzun forvet Kyle Wiltjer'ı kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Türk Telekom, yeni sezon transferler çalışmalarını sürdürüyor. Ankara
ekibi, önceki gün kadrosuna kattığı Fransız basketbolcu Moustapha Fall'ın ardından NBA'de forma giyen Kanadalı uzun forvet Kyle Wiltjer'ı da renklerine bağladı. 2.08 boyundaki oyuncu önümüzdeki sezon Türkiye
'yi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Türk Telekom kadrosuna katıldı.
Kanada Milli Takımı'nda da oynayan 27 yaşındaki Wiltjer, NBA'de Houston Rockets
ve Toronto Raptors
formalarını terletti. Olympiakos
kadrosunda Euroleague tecrübesi de yaşayan oyuncu, geçtiğimiz sezonu Unicaja Malaga
'da geçirdi. Wiltjer, Eurocup'ta 10.2 sayı, 3.4 ribaund ve 1.2 asist ile oynadı. İspanya
Ligi'nde 34 maça çıkan başarılı oyuncu, 11.6 sayı, 2.5 ribaund ve 0.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL