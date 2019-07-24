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Kyle Wiltjer, Türk Telekom'da

2 saat önce

Türk Telekom daha önce NBA'de de oynayan Kanadalı uzun forvet Kyle Wiltjer'ı kadrosuna kattı.

Kyle Wiltjer, Türk Telekom'da, System.String[]
Türk Telekom daha önce NBA'de de oynayan Kanadalı uzun forvet Kyle Wiltjer'ı kadrosuna kattı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Türk Telekom, yeni sezon transferler çalışmalarını sürdürüyor. Ankara ekibi, önceki gün kadrosuna kattığı Fransız basketbolcu Moustapha Fall'ın ardından NBA'de forma giyen Kanadalı uzun forvet Kyle Wiltjer'ı da renklerine bağladı. 2.08 boyundaki oyuncu önümüzdeki sezon Türkiye'yi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Türk Telekom kadrosuna katıldı.

Kanada Milli Takımı'nda da oynayan 27 yaşındaki Wiltjer, NBA'de Houston Rockets ve Toronto Raptors formalarını terletti. Olympiakos kadrosunda Euroleague tecrübesi de yaşayan oyuncu, geçtiğimiz sezonu Unicaja Malaga'da geçirdi. Wiltjer, Eurocup'ta 10.2 sayı, 3.4 ribaund ve 1.2 asist ile oynadı. İspanya Ligi'nde 34 maça çıkan başarılı oyuncu, 11.6 sayı, 2.5 ribaund ve 0.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL
Türk Telekom, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:56 Kaynak: İHA
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