Son Dakika › Spor › Kylian Mbappe Dijon Savunmasını Alt Üst Ediyor - Son Dakika Spor
Kylian Mbappe Dijon Savunmasını Alt Üst Ediyor
12 dakika önce
PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe Ligue 1'de Dijon'a karşı oynadıkları maçı Sarabia, Mbappe ve Icardi'nin golleriyle 4*0 kazandılar. Mbappe'nin kanatta buluştuğu topta bilek hareketleriyle attığı inanılmaz çalımları Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe Ligue 1'de Dijon'a karşı oynadıkları maçı Sarabia, Mbappe ve Icardi'nin golleriyle 4*0 kazandılar. Mbappe'nin kanatta buluştuğu topta bilek hareketleriyle attığı inanılmaz çalımları Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:21
Son Dakika Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak Cagliari, Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor İngiltere Futbol Federasyonu Daniel Sturridge'e futboldan men cezası verdi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile anlaştı